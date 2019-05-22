Влада російського міста відмовилася будувати храм у сквері після масових протестів

Влада Свердловської області Росії вирішила відмовитися від будівництва храму в сквері в Єкатеринбурзі після масових протестів.

Губернатор Свердловської області Росії Євген Куйвашев написав у своєму Instagram, що можна «виключити сквер біля Театру драми з переліку можливих місць для розміщення храму Святої Катерини».

«Потрібно вибрати більш підходяще місце і будувати там храм, про появу якого давно мріють православні жителі Єкатеринбурга, – написав він. – Ми пройшли цей конфлікт, він вичерпаний. Нам належить разом знайти нове місце для храму».

Куйвашев послався на опитування, згідно з яким 74% жителів Єкатеринбурга не хочуть храму в сквері. Губернатор пообіцяв провести нове опитування серед городян, щоб вибрати місце для будівництва храму, але скверу біля Театру драми, через який були протести, в списку можливих локацій не буде.

Від середини травня жителі Єкатеринбурга протестували проти будівництва храму в міському сквері. Під час акцій поліція затримала майже 100 протестувальників, 33 з яких були засуджені на терміни від двох до 15 діб арешту.

Єкатеринбург є четвертим за величиною містом Росії.