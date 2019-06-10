На з’їзді «Опозиційного блоку» обіцяли скасувати закони про мову і люстрацію та закликали до переговорів із Росією

У Києві відбувся форум опозиційних сил «Довіряй справам» – з’їзд «Опозиційного блоку», на якому пролунали імена кандидатів до Верховної Ради за виборчим списком партії. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, першим у списку є колишній кандидат у президенти Євгеній Мураєв.

Народний депутат Михайло Добкін, виступаючи на з’їзді, назвав серед цілей партії скасування законів про мову, люстрацію та декомунізацію.

Вадим Новинський, своєю чергою, закликав до прямих переговорів з Росією, Донецьком та Луганськом, назвав війну на Донбасі «громадянським конфліктом», а Українську православну церкву Московського патріархату – єдиною канонічною церквою в Україні.

Один зі спікерів форуму, адвокат Володимир Пилипенко назвав кілька імен кандидатів, однак не уточнив, чи в цьому порядку кандидати будуть розташовані у виборчому списку.

«Партія «Опозиційний блок» висунула 225 кандидатів у списку по загальнодержавному виборчому округу. Серед кандидатів зокрема: Євген Мураєв, Вілкул, Геннадій Кернес, Геннадій Труханов, Вадим Новинський, Вадим Бойченко, Володимир Буряк, Богдан Андріїв, Уляна Ткаченко, Володимир Пилипенко», – сказав він.

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Також Пилипенко назвав кількох політиків місцевого рівня, яких партія висуває кандидатами у парламент.

Ігор Плєхов, мер Рені

Анатолій Вершина, мер Павлограда

Володимир Максим, мер Краснограда

Єгор Семенков, заступник голови Запорізької ради

Ігор Котелевський, мер Токмака

Михайло Жовнір, мер Теплодара

Іван Столбовий, мер Балаклії

Сергій Удалов, голова Чорноморської ОТГ

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Крім того, Пилипенко назвав кількох депутатів, яких «Опозиційний блок» висуває по регіонах:

Донецька область – Борис Колесніков, Муса Магомедов, Степан Максма

Луганська область – Вікторія Гриб

Запорізька область – Сергій Путря

Житомирська область – Тетяна Барановська, Андрій Дяченко

Херсонська область – Василь Федин, Анна Середа

Харківська область – Володимир Кацуба, Дмитро Шенцев, Михайло Добкін

Чернігівська область – Світлана Живенко, Олексій Демьяненко

10 червня перші номери своїх виборчих списків оголосили також голова партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко та лідер Радикальної партії Олег Ляшко.