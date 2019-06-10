Батьківщина представила першу п’ятірку кандидатів до парламенту

Партія «Батьківщина» 10 червня провела з’їзд у партійному офісі в Києві. Лідерка партії Юлія Тимошенко представила учасників своєї політичної сили, які братимуть участь у дострокових виборах Верховної Ради 21 липня 2019 року. В коментарі Радіо Свобода вона зазначила, що документи до Центральної виборчої комісії подаватимуть сьогодні.
За словами Тимошенко, «Батьківщина» готова до вступу в коаліцію з партіями «Слуга народу» Володимира Зеленського та «Голос» Святослава Вакарчука в наступному парламенті.
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«Наша команда налаштована йти у сильну коаліцію з новим президентом. Ми готові запропонувати сильний план дій. Ми хочемо втілити «Новий курс» (передвиборчу програму Тимошенко, оприлюднену перед президентськими виборами – редю)», – заявила вона.
Політикиня наголосила, що йде в парламент разом з партіями «Справедливість» та «Основа». До першої п’ятірки кандидатів увійшли:
- голова партії Юлія Тимошенко
- лідер партії «Основа» Сергій Тарута
- лідер партії «Справедливість» Валентин Наливайченко
- заступник керівника партії Сергій Соболєв
- народна депутатка Олена Кондратюк
Напередодні першу сотню своїх членів представила партія «Слуга народу» чинного президента Володимира Зеленського, а також партія попереднього президента Петра Порошенка «Європейська солідарність».
Минулого тижня свої команди для участі у парламентських виборах представили чинний прем’єр-міністр Володимир Гройсман, колишній кандидат у президенти Ігор Смешко та рок-музикант, лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук.
Позачергові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня 2019 року.
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