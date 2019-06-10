Батьківщина представила першу п’ятірку кандидатів до парламенту

Партія «Батьківщина» 10 червня провела з’їзд у партійному офісі в Києві. Лідерка партії Юлія Тимошенко представила учасників своєї політичної сили, які братимуть участь у дострокових виборах Верховної Ради 21 липня 2019 року. В коментарі Радіо Свобода вона зазначила, що документи до Центральної виборчої комісії подаватимуть сьогодні.

За словами Тимошенко, «Батьківщина» готова до вступу в коаліцію з партіями «Слуга народу» Володимира Зеленського та «Голос» Святослава Вакарчука в наступному парламенті.

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«Наша команда налаштована йти у сильну коаліцію з новим президентом. Ми готові запропонувати сильний план дій. Ми хочемо втілити «Новий курс» (передвиборчу програму Тимошенко, оприлюднену перед президентськими виборами – редю)», – заявила вона.

Політикиня наголосила, що йде в парламент разом з партіями «Справедливість» та «Основа». До першої п’ятірки кандидатів увійшли:

голова партії Юлія Тимошенко

лідер партії «Основа» Сергій Тарута

лідер партії «Справедливість» Валентин Наливайченко

заступник керівника партії Сергій Соболєв

народна депутатка Олена Кондратюк

Напередодні першу сотню своїх членів представила партія «Слуга народу» чинного президента Володимира Зеленського, а також партія попереднього президента Петра Порошенка «Європейська солідарність».

Минулого тижня свої команди для участі у парламентських виборах представили чинний прем’єр-міністр Володимир Гройсман, колишній кандидат у президенти Ігор Смешко та рок-музикант, лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук.

Позачергові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня 2019 року.