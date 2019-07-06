Соболєв про зустрічі Тимошенко із Зеленським, привітання Коломойському та газову угоду з Путіним

Партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко готова домовлятися у новій Верховній Раді з усіма, крім Порошенка і діячів «реваншу». Про це заявив Радіо Свобода член першої п'ятірки «Батьківщини» на виборах Сергій Соболєв. Зокрема, за його словами, можливий союз із президентською партією «Слуга народу». Соболєв зазначив, що Тимошенко та Зеленський зустрічаються. І ключове питання – не майбутній прем’єр, а програма коаліції. Також Соболєв прокоментував телефонну розмову, де людина з голосом, схожим на голос Тимошенко вітала з днем народження людину з голосом, схожим на голос олігарха Коломойського. Водночас Соболєв високо оцінив газову угоду між Росією та Україною, підписану 10 років тому за підсумками переговорів тодішніх глав урядів Тимошенко і Путіна.