Соболєв розповів про зустрічі Тимошенко із Зеленським та її ставлення до прем’єрства

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко зустрічається із президентом України Володимиром Зеленським. Інформацію про це в ефірі Радіо Свобода підтвердив заступник голови фракції «Батьківщина», номер чотири у виборчому списку партії Сергій Соболєв.

«Без сумніву, зустрічі відбуваються… І це є відкрита інформація. І ми цього не приховуємо», – сказав Соболєв.

Як зазначив Соболєв, головна тема їхніх переговорів – якою буде коаліційної програма. За його словами, від цього буде залежати чи претендуватиме лідерка партії на посаду прем’єр-міністра України.

«Ключове питання – це не питання, хто прем’єр. Ключове питання – це яка програма буде в коаліції. І якщо ця програма буде відповідати поглядам нашої політичної сили, без сумніву, Юлія Тимошенко буде нами висуватися як кандидат в прем’єри. Я думаю, що вона зможе впоратися з тими завданнями, які стоять перед країною», – каже заступник голови фракції «Батьківщина».

20 червня Конституційний суд України визнав таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) указ президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» на 21 липня 2019 року.

Повністю інтерв’ю з Сергієм Соболєвим дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 6 липня.