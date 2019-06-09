Партія Кличка планує брати участь у парламентських виборах тільки на мажоритарних округах

Партія мера Києва Віталія Кличка «УДАР» («Український демократичний альянс за реформи») висуватиме кандидатів у народні депутати на дострокових виборах тільки на мажоритарних виборчих округах, повідомляє прес-служба партії.

За повідомленням, з’їзд партії ухвалив рішення не подавати до Центральної виборчої комісії списки кандидатів.

Кличко, коментуючи це рішення, заявив, що прийдешні вибори будуть «складними».

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«Важливо, щоб голоси за демократичні сили, які пропонуватимуть реальний план змін і перетворень, не були розпорошені. Аби не відбулося реваншу тих сил, проти яких ми боролися на Майдані. Тому на ці дострокові вибори від «УДАРу» підуть мажоритарники, які готові ефективно працювати на округах, звітувати перед людьми і втілювати запити своїх виборців», – цитують очільника партії у прес-службі.

Він додав, що його політична сила не домовилася про об’єднання з іншими партіями. Сам Кличко, за його словами, планує «залишитися працювати в Києві».

4 червня Віталій Кличко пропонував очолити свою партію Міхеїлу Саакашвілі. Втім, Саакашвілі наразі розглядає можливість об’єднання своєї партії «Рух нових сил» з по

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року.