Кличко заявив, що «УДАР» підтримує зниження прохідного бар’єру в Раду до 3%

Партія «УДАР» підтримує зниження до 3% прохідного бар’єру під час виборів у Верховну Раду, повідомив лідер партії та мер Києва Віталій Кличко.

«Нардепи від «УДАРу» за зниження прохідного бар’єру до 3%. Це – демократична норма, що забезпечить представництво у Верховній Раді більшого спектру політсил і інтересів більшої кількості громадян. Підняла бар’єр до 5% партія [колишнього президента України Віктора] Януковича, щоб обмежити присутність у Раді демократичних і нових партій», – написав Кличко у Twitter.

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року. Він пропонує скасувати мажоритарну систему та знизити прохідний бар’єр у парламент із 5 до 3 відсотків.