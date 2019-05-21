Парубій скликає позачергове засідання Ради на 22 травня

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій скликає на 22 травня позачергове засідання парламенту. Воно має початися о 12:00.

«Підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України на 22 травня 2019 року о 12:00», – написав Парубій у Twitter.

Як йдеться в оприлюдненому спікером розпорядженні, позачергове засідання скликають у зв’язку з вимогою президента України.

На засіданні депутати мають розглянути питання про внесення змін до законів про вибори народних депутатів і про публічні закупівлі, вказано в розпорядженні спікера.

Раніше президент України Володимир Зеленський попросив голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати на 22 травня позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів.

Перед цим на сайті президента був опублікований указ про розпуск Верховної Ради України і призначення дострокових виборів парламенту на 21 липня.

За Конституцією України, позачергові вибори до парламент проводяться в період 60 днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Чергові вибори парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.