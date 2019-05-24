Льовочкін: «Фірташ із симпатією ставиться до президента Зеленського»

Олігарх Дмитро Фірташ із симпатією ставиться до нового президента Володимира Зеленського. Про це розповів народний депутат від «Опозиційного блоку» Сергій Льовочкін кореспонденту Радіо Свобода, йдеться в репортажі «За лаштунками інавгурації» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

«Він (Фірташ – прим.ред.) із симпатією, безперечно, ставиться до нового президента. Як усі ми. Ми чекаємо змін, ми чекаємо, щоб він виконав, що обіцяє. І це буде класне президентство», – відповів Сергій Льовочкін на питання, якої думки його соратник Дмитро Фірташ щодо нового глави держави.

На запитання, коли із Зеленським зустрічався сам Сергій Льовочкін, депутат і колишній голова адміністрації президента Януковича відповів:

«Це приватна інформація. Тому що він тоді не був головою держави. Після обрання президентом я з ним ще не зустрічався», – зазначив він в коментарі «Схемам» у день інавгурації нового очільника України.

Свої стосунки із Зеленським Льовочкін характеризує як «нормальні, робочі».

Льовочкін очолював адміністрацію президента Януковича у часи, коли одним з основних фінансових стовпів режиму називали Дмитра Фіташа. Олігарх раніше був заарештований в Австрії на запит правоохоронних органів США, вийшов під заставу і нині у Відні чекає на остаточне рішення щодо екстрадиції до Америки.

Раніше «Схеми» також розповідали про цьогорічні польоти Льовочкіна приватним літаком, яким користується Дмитро Фірташ, до Тель-Авіва, де в той час святкував свій день народження інший олігарх Ігор Коломойський.