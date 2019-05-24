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24 Травень 2019, Київ 15:49
Новини | Політика

Льовочкін: «Фірташ із симпатією ставиться до президента Зеленського»

Льовочкін розповів про симпатію Фірташа до нового президента Зеленського

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Олігарх Дмитро Фірташ із симпатією ставиться до нового президента Володимира Зеленського. Про це розповів народний депутат від «Опозиційного блоку» Сергій Льовочкін кореспонденту Радіо Свобода, йдеться в репортажі «За лаштунками інавгурації» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

«Він (Фірташ – прим.ред.) із симпатією, безперечно, ставиться до нового президента. Як усі ми. Ми чекаємо змін, ми чекаємо, щоб він виконав, що обіцяє. І це буде класне президентство», – відповів Сергій Льовочкін на питання, якої думки його соратник Дмитро Фірташ щодо нового глави держави.

На запитання, коли із Зеленським зустрічався сам Сергій Льовочкін, депутат і колишній голова адміністрації президента Януковича відповів:

Льовочкін про Зеленського: після обрання президентом я з ним ще не зустрічався
Льовочкін про Зеленського: після обрання президентом я з ним ще не зустрічався

«Це приватна інформація. Тому що він тоді не був головою держави. Після обрання президентом я з ним ще не зустрічався», – зазначив він в коментарі «Схемам» у день інавгурації нового очільника України.

Свої стосунки із Зеленським Льовочкін характеризує як «нормальні, робочі».

Льовочкін очолював адміністрацію президента Януковича у часи, коли одним з основних фінансових стовпів режиму називали Дмитра Фіташа. Олігарх раніше був заарештований в Австрії на запит правоохоронних органів США, вийшов під заставу і нині у Відні чекає на остаточне рішення щодо екстрадиції до Америки.

Раніше «Схеми» також розповідали про цьогорічні польоти Льовочкіна приватним літаком, яким користується Дмитро Фірташ, до Тель-Авіва, де в той час святкував свій день народження інший олігарх Ігор Коломойський.

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