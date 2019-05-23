Коломойський каже, що Портнов допомагає йому в питанні, пов’язаному «із закордонними процесами»

Олігарх Ігор Коломойський заявляє, що екс-заступник голови Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов допомагає йому з деякими юридичними питаннями, «пов’язаними із закордонними процесами». Коломойський сказав про це в інтерв’ю відеопроекту видання «Українська правди».

За словами бізнесмена, він нещодавно бачився з Портновим.

«Він мені там допомагає у дечому. Він так змужнів в цьому питанні, коли він відбивався від 800 гривень, від усіх міжнародних санкцій, то він пройшов серйозний шлях… Думаю, сьогодні це фахівець №1 по тому, як відбиватися від необґрунтованих і придуманих звинувачень. Ви ж розумієте, що людину звинуватили в тому, що він вкрав свою зарплату в 800 гривень», – сказав Коломойський.

Він не уточнив, у якій саме справі йому допомагає Портнов, лише додав, що він йому «юридично допомагає років 20», також, коли олігарх жив за кордоном.

Колишній заступник голови Адміністрації президента України в часи Віктора Януковича Андрій Портнов 19 травня заявив, що повернувся в Україну.

Він виїхав з країни відразу після втечі Віктора Януковича наприкінці лютого 2014 року. Це сталося після розстрілів на Майдані. Спочатку повідомляли, що Портнов у Москві, а потім стало відомо, що він живе у столиці Австрії – Відні.

У квітні Портнов заявив, що проти нього немає ніяких кримінальних проваджень. На сторінці у мережі Facebook він написав, що «Порошенко має сидіти», а також опублікував «заготовку» указу «президента Зеленського» про розпуск парламенту.

У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського заперечували співпрацю із Андрієм Портновим й Оленою Лукаш – юристами, які працювали на команду колишнього президента-утікача Віктора Януковича.

Бізнесмен Ігор Коломойський повернувся в Україну вночі 16 травня. Він не був в Україні від червня 2017 року і мешкав у швейцарській Женеві. Від вересня 2018 року перебував у місті Герцлія в Ізраїлі. В інтервʼю «Схемам» Коломойский говорив, що перебрався зі Швейцарії в іншу країну «через сімейні обставини» і заявляв, що планує повернутися в Україну після першого туру президентських виборів.

Згодом бізнесмен твердив в інтерв’ю Bihus.info, що сподівається на відсутність політичного тиску на суди при новообраному президенті Володимирі Зеленському і тому не остерігається повернутися до України.

У квітні американське видання The Daily Beast з посиланням на три джерела повідомляло, що Федеральне бюро розслідувань США веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського через можливі фінансові злочини.