У ГПУ назвали спробою дискредитувати розслідування заяву Портнова про приховування вбивств на Майдані

У Генеральній прокуратурі України назвали бажанням дискредитувати розслідування заяву екс-заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова про роль керівництва ГПУ в приховуванні масових вбивств на Майдані.

«Офіційних заяв він (Портнов – ред.) не зробив. І відповідно ніяких даних конкретних не навів, тобто це якісь загальні емоційні виступи, на мою думку. Це бажання дискредитувати розслідування. Він намагався говорити слідчим, що ви там щось погано розслідували чи ваше керівництво, але ніяких фактів наведено не було. Офіційної заяви подано не було», – сказав у коментарі Радіо Свобода керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

Коментуючи учорашній допит Портнова у ГПУ, Горбатюк заявив, що він допитувався у справі Майдану як свідок, жодних повідомлень про підозру відомство йому не повідомляло.

«Поки не повідомлено про підозру, він є у статусі свідка, тобто поки не зібрано достатньо доказів для відкриття провадження щодо злочину. Навіть, якщо він, умовно кажучи, перевіряється. Тому є провадження майданівські, створення злочинної організації, в якій підозрюється колишній президент і ще дві справи, в яких він (портнов – ред.) буде допитуватися, і по яких він перевіряється. На сьогоднішній день йому не повідомлено про підозру», – сказав Горбатюк.

За його словами, наступний допит Портнова відбудеться орієнтовно за 7-10 днів, оскільки той повідомив слідчим, що буде за кордоном.

22 травня екс-чиновник часів Януковича Андрій Портнов повідомив про те, що з’явився на допит у ГПУ в справі злочинів проти Майдану. Пізніше у соцмережах він зазначив, що «повідомив про роль глави Департаменту спеціальних розслідувань Горбатюка і керівництва Генеральної прокуратури в приховуванні масових вбивств на Майдані» і очікує перевірки слідчими цієї інформації.

19 травня Портнов повідомив, що повернувся в Україну після більш ніж 5 років життя за кордоном.

Андрій Портнов залишив Україну у 2014 році після подій Євромайдану.

5 березня 2014 року Євросоюз заморозив на один рік активи 18 колишніх українських високопосадовців, яких підозрюють у незаконному заволодінні державною власністю. Під санкції потрапив також Портнов. Через рік Європейський союз виключив із санкційного списку чотирьох колишніх українських високопосадовців, зокрема і Портнова.