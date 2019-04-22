Портнов: у травні я буду в Україні

Колишній заступник голови Адміністрації президента України в часи Віктора Януковича Андрій Портнов збирається повернутися до України в травні.

«Так, обов'язково. Я в травні буду в Україні», – сказав Портнов в ефірі телеканалу «Наш», передає LB.ua.

Андрій Портнов залишив Україну у 2014 році після подій Євромайдану. Наразі перебуває в столиці Австрії Відні.

5 березня 2014 року Євросоюз заморозив на один рік активи 18 колишніх українських високопосадовців, яких підозрюють у незаконному заволодінні державною власністю. Під санкції потрапив також Портнов. Через рік Європейський союз виключив із санкційного списку чотирьох колишніх українських високопосадовців, зокрема і Портнова.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента. На них перемагає Володимир Зеленський.