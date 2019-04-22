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22 Квітень 2019, Київ 06:47
Новини | Політика

ЦВК опрацювала майже 80% протоколів

ЦВК: Зеленський отримує 10 698 378 голосів виборців

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Центральна виборча комісія України опрацювала 78,44% протоколів на виборах президента.

Шоумен Володимир Зеленський отримує 10 698 378 голосів виборців (73,05%), чинний президент Петро Порошенко – 3 605 120 (24,61%).

Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні, становить 2,32%.

Володимир Зеленський та його команда радіють результатам екзит-полів, 21 квітня 2019 року
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Підсумки дня голосування у другому турі президентських виборів-2019

Як свідчать дані національного екзит-полу, Володимир Зеленський перемагає у другому турі виборів, набираючи 73% голосів виборців.

Президент Петро Порошенко заявив, що визнає поразку і залишить посаду президента, але не піде з політики.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

Зеленський та Порошенко: реакція штабів на результати екзит-полу
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Зеленський та Порошенко: реакція штабів на результати екзит-полу

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