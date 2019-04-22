ЦВК опрацювала майже 80% протоколів

Центральна виборча комісія України опрацювала 78,44% протоколів на виборах президента.

Шоумен Володимир Зеленський отримує 10 698 378 голосів виборців (73,05%), чинний президент Петро Порошенко – 3 605 120 (24,61%).

Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні, становить 2,32%.

Як свідчать дані національного екзит-полу, Володимир Зеленський перемагає у другому турі виборів, набираючи 73% голосів виборців.

Президент Петро Порошенко заявив, що визнає поразку і залишить посаду президента, але не піде з політики.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.