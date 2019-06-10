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10 Червень 2019, Київ 15:57
Новини | Політика

Гриценко озвучив список людей, з ким іде на вибори в Раду

Анатолій Гриценко раніше казав, що більше не балотуватиметься в президенти України

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Партія «Громадянська позиція», лідером якої є Анатолій Гриценко, озвучила виборчий список на позачергових парламентських виборах 21 липня, затверджений на з’їзді в понеділок. Виступаючи перед будівлею університету Шевченка у Києві, Гриценко заявив, що йде у раду з партіями-партнерами та їхніми лідерами.

«Іде не тільки «Громадянська позиція», з нами разом ідуть ті партії і партнери, з якими ми пройшли через вир виборів президентських. Це і «Народний контроль», лідер Дмитро Добродомов, це і «Рідна країна», лідер Микола Томенко, «Європейська партія України», лідер Микола Катеринчук, ідуть з нами ті високого, я б сказав – найвищого рівня фахівці, яких я заявляв на високі посади», – сказав Гриценко.

Так, список очолив лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. В першій п’ятірці також народний депутат, лідер партії «Народний контроль» Дмитро Добродомов, лідер партії «Рідна країна» Микола Томенко, лідер «Європейської партії України» Микола Катеринчук, адвокат і громадський діяч Марина Соловйова.

Далі у списку – секретар Львівської міськради Анатолій Забарило, депутат Тернопільської міськради Петро Ландяк, голова Івано-Франківської обласної організації партії Микола Ладовський, колишній народний депутат Єгор Фірсов і колишній заступник голови СБУ Віктор Трепак.

/**/ /**/ /**/ На з’їзді «Батьківщини» лідерка партії Юлія Тимошенко представила членів команди, які разом з нею очолять список до парламенту, Київ, 10 червня 2019
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Батьківщина представила першу п’ятірку кандидатів до парламенту

Лідер партії «Громадянська позиція»Анатолій Гриценко став за підсумками першого туру виборів президента України 31 березня п’ятим, здобувши підтримку 1 мільйона 306 тисяч 411 виборців (це 6,91% від числа тих, хто взяв участь у голосуванні). Гриценко заявив, що більше не балотуватиметься в президенти України.

Позачергові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня 2019 року.

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