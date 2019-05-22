Гриценко виключає об’єднання на виборах з теперішніми парламентськими партіями

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко виключив можливість об’єднання на позачергових парламентських виборах з партіями, які нині присутні в парламенті.

У коментарі «Громадському телебаченню» він назвав логічним кроком об’єднання з партіями «Народний контроль», «Рідна країна» та «Європейська партія України» перед парламентськими виборами.

«Ми були разом на президентських виборах і разом ідемо на парламентські», – сказав Гриценко.

Він додав, що не веде перемовини про об’єднання на виборах з «Силою людей», кандидат від якої – колишній журналіст-розслідувач Дмитро Гнап – знявся на виборах президента його користь.

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року. Він пропонує скасувати мажоритарну систему та знизити прохідний бар’єр у парламент із 5 до 3 відсотків.