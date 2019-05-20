Гриценко: чекаємо указу з датою дострокових виборів

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявляє про готовність його політичної сили взяти участь у дострокових парламентських виборах.

«Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо. Ми до них готові й візьмемо участь. Новій Раді й новому уряду потрібна нова якість – професійність і чесність. Тоді наша країна дійсно отримає шанс. Чекаємо указу з датою голосування», – написав Гриценко у Facebook.

Президент України Володимир Зеленський в інавгураційній промові в сесійній залі парламенту 20 травня заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання.

За Конституцією України, позачергові вибори до парламент проводяться в період 60 днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Чергові вибори парламенту заплановані на 27 жовтня 2019 року.