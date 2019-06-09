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10 Червень 2019, Київ 00:48
Новини | Політика

Депутат-утікач Онищенко збирається брати участь у виборах до Ради

Онищенко розповів, що найближчим часом збирається повернутися до України для подачі документів у Центральну виборчу комісію

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Народний депутат-утікач Олександр Онищенко повідомив виданню Liga.net, що збирається взяти участь у дострокових виборах до Верховної Ради.

«Я йду по 93-му округу», – сказав Онищенко. Саме в цьому виборчому окрузі в Київській області він був обраний у 2014 році.

Депутат розповів, що найближчим часом збирається повернутися до України для подачі документів у Центральну виборчу комісію.

У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка.

За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року.

Сам депутат каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.

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