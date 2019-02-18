До суду направлений обвинувальний акт стосовно Онищенка – САП

До суду направлений обвинувальний акт у так званій «газовій справі» стосовно народного депутата Олександра Онищенка та фінансового директора, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Онищенку інкримінують:

створення злочинної організації;

привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

фіктивне підприємництво;

підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців;

зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

службове підроблення;

легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації.

У липні 2018 року НАБУ повідомляла про завершення досудового розслідування щодо Онищенка.

НАБУ називає його організатором корупційної схеми, пов’язаної з видобутком та продажем природного газу в рамках співпраці з ПАТ «Укргазвидобування».

За версією слідства, він причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвиобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів. Онищенко, який перебуває за межами України, відкидає звинувачення.