До суду направлений обвинувальний акт стосовно Онищенка – САП

До суду направлений обвинувальний акт у так званій «газовій справі» стосовно народного депутата Олександра Онищенка та фінансового директора, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Онищенку інкримінують:
- створення злочинної організації;
- привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
- фіктивне підприємництво;
- підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців;
- зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
- службове підроблення;
- легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;
- незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації.
У липні 2018 року НАБУ повідомляла про завершення досудового розслідування щодо Онищенка.
НАБУ називає його організатором корупційної схеми, пов’язаної з видобутком та продажем природного газу в рамках співпраці з ПАТ «Укргазвидобування».
За версією слідства, він причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвиобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів. Онищенко, який перебуває за межами України, відкидає звинувачення.
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