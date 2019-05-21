Печерський суд вирішить, чи знімати з розшуку нардепа-втікача Онищенка, який хоче повернутись в Україну

Народний депутат Олександр Онищенко, який перебуває за межами України і якого НАБУ називає організатором ймовірної корупційної схеми, пов’язаної з видобутком та продажем природного газу в рамках співпраці з ПАТ «Укргазвидобування», через судоскаржує свій розшук в Україні. 22 травня у Печерському суді відбудеться засідання у так званій «газовій справі» по суті, на якому, в тому числі, захист Онищенка клопотатиме про зняття нардепа з розшуку, в який його оголосили за запитом НАБУ. Про це повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«Завтра перше засідання у моїй справі по суті. Я писав, що готовий повернутись в Україну – і, в тому числі, щоб безпосередньо брати участь у розгляді своєї справи. Для чого НАБУ мене розшукує? Всі знають мою адресу. НАБУ зі мною листується і відправляє всі документи», – повідомив у коментарі Радіо Свобода сам Олександр Онищенко.

Проводитиме засідання колегія суддів у складі Світлани Смик, Віталія Писанця та Вячеслава Підпалого.

У липні 2018 року НАБУ повідомляла про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. Детективи також викликали його на допит.

За версією слідства, Олександр Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

У лютому цьому року у САП повідомили, що направили до суду обвинувальний акт у так званій «газовій справі» стосовно народного депутата та фінансового директора.

У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року.

Того ж року Верховна Рада позбавила народного депутата імунітету.

Сам Онищенко каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.