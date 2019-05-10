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10 Травень 2019, Київ 14:13
Новини | Політика

Ситник назвав «способом захисту» заяву Крючкова, що директор НАБУ отримав від нього хабара

17 квітня Дмитро Крючков заявив, що директор НАБУ Артем Ситник отримав від компанії «Енергомережі», головою якої був Крючков, хабара у півмільйона доларів

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Колишній народний депутат, екс-голова правління «Енергомережі» Дмитро Крючков не надавав жодних свідчень детективам Національного антикорупційного бюро України у справі завдання фінансових збитків державі, а його слова, що директор НАБУ отримав від нього хабар за сприяння в слідстві, є винятково способом захисту. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник, який прийшов у п’ятницю в Генпрокуратуру на допит.

«Це такий невеличкий плагіат, тому що минулого разу таку ж саму суму (півмільйона доларів – ред.) називав народний депутат Онищенко, яку я нібито вимагав. Я тільки так і не зрозумів, за що. Тому ця така заява, не є новиною, – спосіб захисту», – сказав Ситник.

Директор НАБУ зазначив, що з Крючковим він жодного разу не бачився і з ним не знайомий.

Розмір застави Дмитра Крючкова залишився незмінним: 7 мільйонів гривень – замість 346 мільйонів, про які клопотали прокурори.
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Суд відмовився збільшити заставу бізнесмену Крючкову, який звітував Кононенку про енергетичну аферу

17 квітня екс-народний депутат, керівник компанії «Енергомережі» Дмитро Крючков під час судового засідання заявив, що директор НАБУ Артем Ситник отримав від компанії «Енергомережі», головою якої був Крючков, хабара у півмільйона доларів. Він заявляв, що було відкрито справу стосовно Ситника за отримання хабара та перевищення службових повноважень.

Того ж дня, 17 квітня, Солом’янський суд міста Києва взяв під варту бізнесмена Дмитра Крючкова, якого екстрадували з Німеччини до України, з альтернативою застави у розмірі 7 мільйонів гривень.

Через два дні цю заставу за нього вніс адвокат, а Крючкова зобов’язали носити електронний браслет.

Правоохоронці підозрюють Крючкова в розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго», понад 60% акцій якого належать державі. ​Загалом його підозрюють у завданні збитків державі в енергетиці на суму понад 346 мільйонів гривень.

Раніше в програмі «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») були оприлюднені записи телефонних розмов Крючкова із першим заступником фракції «Блоку Петра Порошенка» у Верховній Раді Кононенком і братами-бізнесменами Ігорем та Григорієм Суркісами, на яких обговорюється схема з виведення сотень мільйонів гривень з українських обленерго.

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