Ситник назвав «способом захисту» заяву Крючкова, що директор НАБУ отримав від нього хабара

Колишній народний депутат, екс-голова правління «Енергомережі» Дмитро Крючков не надавав жодних свідчень детективам Національного антикорупційного бюро України у справі завдання фінансових збитків державі, а його слова, що директор НАБУ отримав від нього хабар за сприяння в слідстві, є винятково способом захисту. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник, який прийшов у п’ятницю в Генпрокуратуру на допит.

«Це такий невеличкий плагіат, тому що минулого разу таку ж саму суму (півмільйона доларів – ред.) називав народний депутат Онищенко, яку я нібито вимагав. Я тільки так і не зрозумів, за що. Тому ця така заява, не є новиною, – спосіб захисту», – сказав Ситник.

Директор НАБУ зазначив, що з Крючковим він жодного разу не бачився і з ним не знайомий.

17 квітня екс-народний депутат, керівник компанії «Енергомережі» Дмитро Крючков під час судового засідання заявив, що директор НАБУ Артем Ситник отримав від компанії «Енергомережі», головою якої був Крючков, хабара у півмільйона доларів. Він заявляв, що було відкрито справу стосовно Ситника за отримання хабара та перевищення службових повноважень.

Того ж дня, 17 квітня, Солом’янський суд міста Києва взяв під варту бізнесмена Дмитра Крючкова, якого екстрадували з Німеччини до України, з альтернативою застави у розмірі 7 мільйонів гривень.

Через два дні цю заставу за нього вніс адвокат, а Крючкова зобов’язали носити електронний браслет.

Правоохоронці підозрюють Крючкова в розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго», понад 60% акцій якого належать державі. ​Загалом його підозрюють у завданні збитків державі в енергетиці на суму понад 346 мільйонів гривень.

Раніше в програмі «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») були оприлюднені записи телефонних розмов Крючкова із першим заступником фракції «Блоку Петра Порошенка» у Верховній Раді Кононенком і братами-бізнесменами Ігорем та Григорієм Суркісами, на яких обговорюється схема з виведення сотень мільйонів гривень з українських обленерго.