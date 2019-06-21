Православ'я, національна безпека України і вигоди для Путіна

Хоч церква і відокремлена від держави, іноді релігійні питання стають питаннями національної безпеки та геополітики. 20 червня п’ятий президент України Петро Порошенко закликав зібрати засідання РНБО через позов УПЦ (МП) з вимогою скасувати реєстрацію ПЦУ. Того ж дня почесний патріарх Філарет скликав так званий «собор», на якому заявив, що Українська православна церква Київського патріархату нікуди не зникала і продовжує своє існування. Обговорити ці проблеми ми запросили радника п’ятого президента України Ростислава Павленка.