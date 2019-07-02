До суду надійшов позов від «УПЦ КП» Філарета щодо поновлення статуту

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Міністерства культури України щодо скасування наказу цього відомства в частині втрати чинності реєстрації у новій редакції статуту «Київської патріархії Української православної церкви Київського патріархату». Як йдеться на сайті суду, позивачем є «Українська православна церква Київського Патріархату».

«Разом із позовною заявою було подане клопотання про забезпечення позову, де позивач просить негайно зупинити дію оскаржуваного наказу в частині втрати чинності наказів Міністерства про статути УПЦ КП. Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження та щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову», – йдеться в повідомленні.

20 червня у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ рішення цього зібрання одразу ж назвали юридично нікчемним.

24 червня Православна церква України на Синоді позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Також Синод підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ КП.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на була створена помісну Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП. 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор. Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.