ПЦУ позбавила Філарета прав архієрея – Зоря

Православна церква України позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея – таке рішення Священного Синоду ПЦУ 24 рішення повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).

«Філарет втратив права на управління єпархією», – сказав він.

Згідно з рішенням Священного Синоду, почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної Церкви України, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією.

Також Синод скасував попереднє рішення від лютого 2019 року і підпорядкував митрополиту Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафіхї та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ (КП). Таке рішення пояснюють «невиконанням почесним патріархом Філаретом у відведений Священним Синодом місячний термін попереднього рішення Синоду щодо подання на реєстрацію документів Київської єпархії... щодо прийняття їх у безпосереднє підпорядкування, як це і належить за канонічними правилами».

В ухвалі Священного Синод ПЦУ також сказано:

«Визначити, що одноосібно скликане і проведене Почесним Патріархом Філаретом 20 червня 2019 р. у Володимирському соборі м. Києва зібрання запрошених ним осіб не мало жодних повноважень на ухвалення рішень, зокрема стосовно рішень Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату (15 грудня 2018 р.), які відповідно до Статуту УПЦ КП відразу після підписання Президією Собору на чолі з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом вступили в дію.

Враховуючи зазначене, але також беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською Православною Церквою, констатувати, що Почесний Патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної Церкви України, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією.

Почесний Патріарх Філарет може через лист на ім’я Предстоятеля, Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, звернутися до Священного Синоду щодо соборного розгляду свого майбутнього становища у Православній Церкві України».

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Також Синод засвідчує, що Київський патріархат приєднався до ПЦУ в грудні 2018 року і скасувати це рішення неможливо.

«Ніякі рішення, розпорядження чи інші документи, видані від імені Української православної церкви Київського патріархату чи під іменем її статутних органів після юридичної реєстрації Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ) 30 січня 2019 року не мають канонічної та юридичної сили та є від початку недійсними і не підлягають виконанню», – зацитував архієпископ Євстратій рішення Синоду.

За словами представника духівництва, Філарет має право письмово звернутися до митрополита ПЦУ Епіфанія для оскарження рішення Священного Синоду.​

20 червня у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ рішення цього зібрання одразу ж назвали юридично нікчемним.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на була створена помісну Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор.Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

14 травня Епіфаній заявив, що розколу в Українській православній церкві немає і не буде. Він зазначив, що ПЦУ «шанує святійшого патріарха Філарета, але не підтримує думок, які він висловив останніми днями».