Православ'я, національна безпека і вигоди для Путіна

Хоч церква і відокремлена від держави іноді релігійні питання стають питаннями національноі безпеки та геополітики. Вчора п’ятий президент України Петро Порошенко закликав зібрати засідання РНБО через позов УПЦ (МП) з вимогою скасувати реєстрації ПЦУ. Вчора ж почесний патріарх Філарет скликав так званий собор на якому заявив, що Українська православна церква Київського патріархату нікуди не зникала і продовжує своє існування. Обговорити ці проблеми ми запросили науковця і політика Ростислава Павленка.