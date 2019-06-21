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21 Червень 2019, Київ 16:09
Події

Православ'я, національна безпека і вигоди для Путіна

Хоч церква і відокремлена від держави іноді релігійні питання стають питаннями національноі безпеки та геополітики. Вчора п’ятий президент України Петро Порошенко закликав зібрати засідання РНБО через позов УПЦ (МП) з вимогою скасувати реєстрації ПЦУ. Вчора ж почесний патріарх Філарет скликав так званий собор на якому заявив, що Українська православна церква Київського патріархату нікуди не зникала і продовжує своє існування. Обговорити ці проблеми ми запросили науковця і політика Ростислава Павленка.

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