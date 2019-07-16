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16 Липень 2019, Київ 20:23
Новини | Політика

Суд у спрощеному провадженні розгляне позов «УПЦ КП» з вимогою скасувати її ліквідацію

Патріарх Філарет продовжує наполягати, що Українська православна церква Київського патріархату існує

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Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом ліквідованої Української православної церкви Київського патріархату, яка просить Окружний адміністративний суд Києва скасувати її ліквідацію, повідомляє прес-служба суду.

Справу розглядатимуть у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін і без проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами, йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті суду 16 липня.

Як нагадали в суді, «УПЦ КП» подало позов до Міністерства культури України щодо скасування наказу цього відомства в частині, де зазначено, що втратили чинність накази міністерства про реєстрацію у новій редакції статуту релігійної організації «Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату», а також про нову редакцію статуту про управління «УПЦ КП».

Синод ПЦУ: Філарет втратив канонічні права на єпархією – відео
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Синод ПЦУ: Філарет втратив канонічні права на єпархією – відео

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«Разом із позовною заявою було подане клопотання про забезпечення позову, де позивач просив негайно зупинити дію оскаржуваного наказу в частині втрати чинності наказів Міністерства про статути УПЦ КП. Суд, розглянувши дану заяву, залишив її без задоволення, оскільки позивачем не доведені та документально не підтверджені обставини, які б вказували на очевидну небезпеку заподіянню шкоди його правам, свободам, інтересам та які б унеможливили їх захист без вжиття відповідних заходів до ухвалення рішення у справі», – йдеться в повідомленні.

20 червня у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ рішення цього зібрання одразу ж назвали юридично нікчемним.

24 червня Православна церква України на Синоді позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Також Синод підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ КП.

/**/ /**/ /**/ Митрополит Епіфаній роздає Благодатний вогонь, Михайлівський золотоверхий собор, Київ, 27 квітня 2019 року
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15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на була створена помісну Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП. 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор. Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

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