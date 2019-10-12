Грузинський ієрарх підтримав рішення Грецької церкви щодо України

Один із ієрархів Грузинської православної церкви привітав рішення позачергового собору ієрархів Грецької церкви, який 12 жовтня визнав автокефальну Православну церкву України.

Єпископ Маргветський і Убіський Мелхіседек (Хачідзе) висловив надію, що таке ж рішення буде ухвалене і Грузинською церквою.

«Священний синод Церкви Греції визнав автокефалію Української церкви. Аксіос (Достойно!). Сподіваємось, що Священний синод Грузинської церкви також визнає автокефалію Української церкви», – написав один із грузинських церковних керівників у фейсбуці.

Грецька церква – перша після Вселенського патріархату з-поміж помісних православних церков визнала незалежну українську церкву. Глава ПЦУ митрополит Епіфаній подякував главі Священного Синоду Церкви Греції.