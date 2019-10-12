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12 Жовтень 2019, Київ 20:26
Новини | Політика

Грузинський ієрарх підтримав рішення Грецької церкви щодо України

На фото Михайлівський Золотоверхий монастир (ПЦУ) в Києві. Грецька церква стала першою після Вселенського патріархату з-поміж помісних православних церков визнала незалежну українську церкву

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Один із ієрархів Грузинської православної церкви привітав рішення позачергового собору ієрархів Грецької церкви, який 12 жовтня визнав автокефальну Православну церкву України.

Єпископ Маргветський і Убіський Мелхіседек (Хачідзе) висловив надію, що таке ж рішення буде ухвалене і Грузинською церквою.

«Священний синод Церкви Греції визнав автокефалію Української церкви. Аксіос (Достойно!). Сподіваємось, що Священний синод Грузинської церкви також визнає автокефалію Української церкви», – написав один із грузинських церковних керівників у фейсбуці.

Грецька церква – перша після Вселенського патріархату з-поміж помісних православних церков визнала незалежну українську церкву. Глава ПЦУ митрополит Епіфаній подякував главі Священного Синоду Церкви Греції.

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