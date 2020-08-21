У МінТОТ закликають до санкцій проти тих, хто переслідує українських вірян у Криму

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликали до застосування санкцій проти осіб, які переслідують українських вірян у Криму.

Як повідомили в МінТОТ, про це говорили 21 серпня віцепрем’єр-міністр Олексій Резніков, який також очолює міністерство, і архиєпископ Сімферопольський і Кримський Православної церкви України Климент.

За повідомленням, вони обговорили питання утисків релігійних прав громадян України в окупованому Росією Криму, а також «застосування санкційних обмежень щодо осіб, які мають стосунок до виселення громади ПЦУ з кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в тимчасово окупованому Росією Сімферополі».

«Росія незаконно привласнила і розпоряджається майном кримської громади ПЦУ в окупованому нею українському Криму, продовжує безсоромно порушувати норми міжнародного права. Такі дії не можуть лишатися безкарними. Окрім національних санкцій, Україна порушуватиме питання посилення санкцій проти осіб, причетних до переслідувань ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму у співпраці з міжнародними партнерами», – наголосив Резніков.

Раніше російська влада, яка нині фактично діє в окупованому Криму, ухвалила виселити кафедральний собор святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги Православної церкви України в Сімферополі з будівлі, яку він займає, і це рішення підтвердили підконтрольні Москві кримські суди і апеляційні інстанції вже в Росії. Крім того, ПЦУ приписано знести свою каплицю в Євпаторії, яку почали будувати ще до окупації 2014 року з українськими дозвільними документами, яких підконтрольна Москві влада не визнає. Крім того, створене Москвою в Криму міністерство юстиції вже не раз відмовляло в реєстрації української православної парафії на окупованому півострові. Віряни ПЦУ, правозахисники і українські урядовці говорять про фактичну повну ліквідацію української православної громади в Криму.