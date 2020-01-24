ЄСПЛ зареєстрував скаргу на затримання архієпископа Климента в Криму – юрист

Європейський суд з прав людини зареєстрував скаргу через затримання російськими силовиками архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента навесні 2019 року на автовокзалі в окупованому Сімферополі. Про це 24 січня на своїй сторінці у «Фейсбуці» повідомив юрист українського Регіонального центру прав людини Сергій Заєць.

«Європейський суд зареєстрував скаргу на затримання Архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (керуючого Кримською єпархією Православної церкви України в Криму) владою Росії на початку березня 2019 року. Тоді він збирався виїхати до Ростова для участі в судовому засіданні у справі Павла Гриба», – написав Заєць.

У коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Заєць уточнив, що сторона захисту скаржилася на неправомірне затримання. Він додав, що поки не відомо, коли точно розглянуть цю скаргу.

Російські силовики затримали архієпископа Кримської єпархії ПЦУ Климента 3 березня 2019 року на автовокзалі в Сімферополі, коли він планував відвідати судовий розгляд у справі заарештованого в Росії громадянина України Павла Гриба в Ростові-на-Дону. Увечері архієпископа Климента відпустили не склавши протокол і не висунувши звинувачень. Після затримання Климент повідомив Крим.Реалії, що його звинуватили в тому, що він, перебуваючи на сімферопольському ринку, «лаявся нецензурною лайкою». Російські силовики також стверджували, що архієпископа Климента затримали за підозрою в наявності у його сумках речей, «вкрадених з церкви».

Архієпископ Климент вважає, що справа проти нього сфабрикована.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що стурбовані повідомленнями про затримання російськими силовиками в анексованому Росією Криму архієпископа ПЦУ Климента. Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Єпіфаній назвав подію «знущанням над архієпископом Климентом і над здоровим глуздом» і закликав негайно звільнити затриманого.