«Нагадує сталінські часи» – митрополит Епіфаній про утиски української церкви в анексованому Криму

Голова Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що російська влада анексованого Криму намагається повністю витіснити українську церкву і порівнює ситуацію на півострові зі «сталінськими часами». Про це він сказав в програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».

«У Криму російська «влада», тимчасова влада, намагається повністю витіснити нашу присутність. Зараз ведеться боротьба з виселення, під виглядом ремонту, владики Климента з єпархіального управління і кафедрального собору. А ще одне більш абсурдне рішення було ухвалене судом в Євпаторії, що наші парафіяни власними силами повинні знести храм, храмову споруду. Це нагадує ті старі сталінські часи СРСР, коли храми руйнувалися. Тобто безбожники руйнували храми, а зараз ми це бачимо на окупованих територіях Криму і Донбасу», – вважає Епіфаній.

Митрополит також зазначив, що ПЦУ регулярно звертає увагу міжнародної спільноти та української влади на проблему утисків української церкви в анексованому Криму.

«Ми робимо все залежне від нас. Я, перебуваючи в США, зазначав, що ведуться переслідування, і ми просимо, щоб міжнародне співтовариство висловило стурбованість. І, наскільки відомо, зараз вже в Конгресі (США – ред.) зареєстрований законопроєкт про те, що тут, на окупованих територіях Криму і Донбасу, порушується право на віросповідання. Тому ми і надалі будемо звертатися до міжнародних інституцій і тут, в Україні, бити на сполох, щоб і наша українська влада приєдналася до цього процесу», – підкреслив голова ПЦУ.

Повну версію програми «Суботнє інтерв’​ю» з митрополитом Епіфанієм дивіться на сайті Радіо Свобода 4 січня.

Раніше архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент повідомив, що призупинив оголошене ним 10 грудня безстрокове голодування.

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда під час зустрічі, ініційованої главою Кримської єпархії Православної церкви України, архієпископом Климентом повідомила, що Україна моніторитиме дотримання прав людини на свободу світогляду і віросповідання на території анексованого Криму, і вживатиме відповідних заходів, фіксуючи порушення.

Раніше Климент повідомив, що написав заяву до російської поліції про крадіжку церковного майна з Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі.

До Конгресу США внесли законопроєкт, що засуджує «утиски Росією вірян у Криму».

До цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це вигадка.