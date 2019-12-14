ПЦУ може перенести святкування Різдва на 25 грудня за згоди вірян – Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що ПЦУ може перенести святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, якщо погодяться віряни. Про це повідомляє сайт Релігійно-інформаційної служби України.

«Слід пояснювати людям, що ми відзначаємо не дату, а подію – Різдво Господа нашого Ісуса Христа», – сказав Епіфаній і додав, що соціологічні дослідження і внутрішні опитування ПЦУ свідчать, що «віряни, особливо у Західній Україні», поки не готові до перенесення дати святкування Різдва.

На думку митрополита, це питання наразі не об’єднує, а роз’єднує суспільство.

Потрібна значна просвітницька праця, до якої владика Епіфаній закликав журналістів.

7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим «старим стилем»). Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також і більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. В Україні з 2017 року 25 грудня є офіційним вихідним днем.