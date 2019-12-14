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14 грудня 2019, Київ 19:30
Новини | Суспільство

ПЦУ може перенести святкування Різдва на 25 грудня за згоди вірян – Епіфаній

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Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що ПЦУ може перенести святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, якщо погодяться віряни. Про це повідомляє сайт Релігійно-інформаційної служби України.

Глава ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час брифінгу в межах архієрейського Собору Православної церкви України з нагоди річниці створення єдиної української помісної церкви Київ, 14 грудня 2019 року
Глава ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час брифінгу в межах архієрейського Собору Православної церкви України з нагоди річниці створення єдиної української помісної церкви Київ, 14 грудня 2019 року

«Слід пояснювати людям, що ми відзначаємо не дату, а подію – Різдво Господа нашого Ісуса Христа», – сказав Епіфаній і додав, що соціологічні дослідження і внутрішні опитування ПЦУ свідчать, що «віряни, особливо у Західній Україні», поки не готові до перенесення дати святкування Різдва.

На думку митрополита, це питання наразі не об’єднує, а роз’єднує суспільство.

Потрібна значна просвітницька праця, до якої владика Епіфаній закликав журналістів.

Під час відзначення Різдва у Києві в Національному музеї народної архітектури та побуту України (архівне фото)
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7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим «старим стилем»). Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також і більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. В Україні з 2017 року 25 грудня є офіційним вихідним днем.

Малюнок художника Олексія Кустовського
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