У трьох областях України закликають підтримати ініціативу «Різдво зі світом» 25 грудня (огляд преси)

Газета «Україна молода» інформує, що у трьох областях України – Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській – закликають підтримати ініціативу «Різдво зі світом» 25 грудня.

Серед аргументів громадські діячі наводять i такий, що агресія Росії щодо України не обмежується військовим вторгненням та політико-економічним тиском – протистояння також ведеться на рівні духовних сенсів, ідей та цивілізаційного вибору.

Якщо ж поглянути на ситуацію з історичної точки зору, то 437 років цивілізований світ святкує Різдво за новим, григоріанським, календарем. Українці ж і досі відзначають релігійні свята за юліанським, хоча в повсякденному житті послуговуються саме григоріанським календарем.

На сьогодні 93% усіх християн світу святкують народження Ісуса Христа саме 25 грудня і лише 7% – 7 січня. Вірність старому юліанському календарю зберігають усього кілька автокефалій світу.

Дописувачка видання наголошує, що оскільки Україна прагне жити за європейськими цінностями, варто було б святкувати Різдво разом із цивілізованим світом. Саме різдвяні традиції і свята для всіх українців світу мають відбуватися в один день. Якби Різдво перенесли на 25 грудня, українці могли б відбути спершу Різдвяний піст, а вже потім новорічні веселощі. Заголовок публікації – «Гуртом i святкувати веселiше».

Газета «Україна молода» коментує намагання Ігоря Коломойського повернути собі «Приватбанк», і події, що відбуваються біля Нацбанку.

Автор статті Наталія Проводова наголошує, що це не тільки цинічно зрежисована штовханина біля НБУ люмпенів із щоденною оплатою від 200 до 500 гривень. Це – пряма загроза життю вищих менеджерів Національного банку та членів їхніх сімей. Вимоги «протестувальників» до заступниці Банку Катерини Рожкової «вийти разом із дитиною» –такого не дозволяла собі навіть сицилійська мафія, зазначає видання. А МВД з СБУ дивно мовчать.

Справа «Приватбанку» – це як уламок розпеченого вугілля, який сьогодні урядовці та силовики, що повинні цією справою займатися, перекидають один одному. Коломойський тим часом насоложується теплим політичним оточенням, чого не скажеш про тих, хто намагається повернути державі 5,5 мільярдів доларів. Стаття називається «НеПРИВАТна справа, або Держава Україна проти олігарха Коломойського: на чиєму боці влада».

Трохи наукових аргументів до дискусії про допустиму концентрацію землі в руках окремих покупців наводить газета «День».

Видання пише, що до часу переходу реформування сільського господарства в фазу турборежиму, необхідно провести безліч оптимізаційних розрахунків за багатьма галузями і виробництвами. Після цього буде видно скелет економіки, можливі найбільш оптимальні потоки інвестицій та прибутків, що буде підставою до швидкого, в турборежимі проведення реформ у сільському господарстві. Без цього прискорення продажу землі з невідомими кінцевими наслідками таїть в собі величезну небезпеку для України та її населення.