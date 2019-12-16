Львів і Почаїв. Як ставляться до відзначення Різдва 25 грудня мешканці цих міст?

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив на брифінгу, що ПЦУ може перенести святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня, якщо погодяться вірні. І зауважив, що «віряни, особливо у Західній Україні», поки не готові до перенесення дати святкування Різдва. Чи так це? За останнім соціологічним опитуванням, 70% мешканців Львова, де більшість греко-католики, підтримує або нейтрально ставиться до святкування Різдва 25 грудня. Радіо Свобода також дізналось, як до цієї зміни ставляться у Почаєві, де розташований, як кажуть оглядачі, «форпост русского мира»?

У головному Успенському соборі комплексу Почаївської лаври недільне ранкове богослужіння. Мова – російська. Храм не заповнений ущент вірними. Заходять і виходять прочани і туристи.

Протягом року, відколи в Україні створена об’єднана Православна церква, у проповідях представників духовенства Почаївської лаври відкрито не звучать антиукраїнські заяви, про що розповіли мешканці Почаєва. Хоча намісник лаври буває у Росії.

Приватні підприємці, які торгують сувенірами біля монастиря, говорять, що дуже мало приїжджає прочан. Можна зауважити на невеликих автобусах білоруські номери. Така ситуація спостерігається з 2014 року, від часу бойових дій на Донбасі.

Депутат Почаївської міської ради Тарас Паляниця очікував, що після отримання томосу, атмосфера у Почаєві буде більш напруженою, з огляду на протилежні релігійні вподобання вірних і підбурювання з боку духовенства Московського патріархату.

Пропатріотична частина Почаєва дуже активно реагує на всі антиукраїнські заяви

«За цей рік люди багато чують, розуміють про об'єднану церкву, ті, хто був радикально налаштований до української церкви, ставляться опосередковано, більше спостерігають. Багато людей пасивні. Пропатріотична частина Почаєва дуже активно реагує на всі антиукраїнські заяви з боку Почаївської лаври і вони там стишились трішки. З іншого боку, немає виборчої кампанії. Помісні церкви визнають Православну церкву України і багато людей позитивно змінюють думку», – каже Тарас Паляниця.

У Почаєві колишня громада УПЦ Київського патріархату перейшла до об’єднаної ПЦУ. Але храм невеликий за площею. Багато мешканців все ж відвідують богослужіння у Почаївській лаврі.

– Тут є висока трибуна, на горі, Почаївська лавра, звідки балакають, що нема української мови і України немає. Вже у проповідях того уникають. Але далі все так, як Кирило (патріарх РПЦ – ред.) і Путін скаже. А все інше для них – це брехня. Я давно туди не йду, бо там зомбують людей.

– Люди молодші – на заробітках. А старші ходять, їм байдуже. Лише ті свідомі, кого на Сибір висилали, не йдуть. Говорять вже не так, як при Януковичу, коли тут ікони робили і до нього молились. Такого ніде немає, щоб церква працювала проти свого народу.

– Місцеві ходять сюди. Хай моляться, різниці немає.

– Ходжу у семінарську церкву. Я вже так налаштовуюсь, що йду молитись не приватно до священників, а до Бога. Зараз уже не чути, щоб вони у проповідях закликали проти України. Колись таке було, а зараз не чую.

– Наша церква ПЦУ – мала, у лавру ходять люди, бо звикли вже. Ми тут виросли, народились, але як воно все служиться і відбувається, дуже тяжко на душі. Російською правлять, людей питають, якої ти церкви і не приймають прохання, не сповідають. Люди обурюються від того, так не має бути.

– Тут кожна друга-третя хата викуплена: Росія, Молдова, Донецьк, Дніпро. Тут таке ядро. Місцеві собі на кухні говорять про українську церкву, – розповіли місцеві мешканці Почаєва про атмосферу в рідному місті.

Чи підтримують Різдво 25 грудня мешканці Почаєва?

Останні три тижні Почаїв сколихнула акція «Святкуємо Різдво зі світом». Активісти Української галицької партії тричі приїжджали сюди зі Львова, Тернополя та Івано-Франківська, щоб розмовляти з людьми про святкування Різдва 25 грудня, як увесь світ.

Перехожі охоче брали газети з інформацією про Різдво і чому потрібно перенести різдвяні свята на 25 грудня. Значно менше людей підписувались під листом до глав УГКЦ та ПЦУ з проханням розпочати обговорення питання спільної дати Різдва – 25 грудня.

Це був виклик для Почаєва. Але люди приємно зустрічали

«Це був виклик для Почаєва. Бо є усталені форми сприйняття Почаєва, нам казали, що нас тут поб’ють. Але люди приємно зустрічали. Тут, за моїми спостереженнями, 30-40% людей, проукраїнське населення. Розуміємо, що діалог буде тривалий, бо це не вже цього року. Потрібна підтримка у суспільстві, а для цього слід з людьми говорити», – каже голова Української галицької партії Ірина Моряк.

Ставлення до святкування Різдва за григоріанським календарем у мешканців Почаєва дуже різне: хтось підтримує, хтось лякав «пеклом», хтось не розуміє взагалі розмов про перенесення дати Різдва.

– Я б так хотіла, щоб Україна з усім світом святкувала, але дочекатися трудно, певно.

– Це ми маємо святкувати тоді, коли Ісус ще не народився?

– Це польське Різдво 25 грудня? Ні, то не для мене. Ми іншої віри.

– Люди вирішують, а не священники. Яке 25-е? Стільки живу, стільки 7 січня Різдво. А 25 грудня нехай інші мають. Я вже звик так і навіть мій шлунок готовий 7 січня, а не 25 -го... Різниці нема коли, головне Бога мати в душі.

– Було б добре перейти на 25-е. Я їжджу на заробітки і там так святкують. У Почаєві різне ставлення. Вони задоволені тут, що процвітає бізнес, працюють у лаврі. А молодь по заробітках більше, – такої думки мешканці Почаєва про святкування Різдва 25 грудня.

70% львів’ян позитивно чи нейтрально ставляться до відзначення Різдва 25 грудня

Дискусія про те, коли саме святкувати Різдво – за григоріанським календарем 25 грудня чи юліанським 7 січня – триває у Львові останні 15 років.

Згідно із соціологічним опитуванням агенції «Фама», яке оприлюднили сьогодні, понад 3% львів’ян святкують Різдво 25 грудня, майже 81% – 7 січня. Втім, до багатьох родин у Львові Різдво приходить двічі, бо є змішані родини або хтось із сім’ї вирішив перейти на новий стиль, а таких є близько 14%. 2,5% львів’ян, за даними опитування, Різдво не святкують.

На сьогодні близько 43% опитаних відповіли, що підтримують святкування Різдва 25 грудня. Понад 27% респондентів ставляться до зміни дати нейтрально, а майже 30% негативно. Найбільш позитивно налаштовані святкувати Різдво з усім світом львів'яни віком від 31 до 60 років, а молодь радше байдужа до таких змін.

Згідно з опитуванням, ідею святкувати Різдво 25 грудня у більшості підтримують львів’яни із вищою освітою, постійною роботою та вищим заробітком. Соціологи опитали 400 львів’ян, з яких 52% вірні УГКЦ, 27% – ПЦУ, близько 5% – УПЦ (МП), 2% – РКЦ (Римо-католицької церкви), майже 4% – не віруючі або не належать до жодної церкви. Більша половина опитаних ходить на богослужіння раз у тиждень або не менше одного разу на місяць.

Найбільш позитивно ставляться до зміни церковного календаря вірні УГКЦ (49%), найбільш негативно – православні УПЦ (Московського патріархату) (50%), більш прихильні до зміни вірні ПЦУ.

Втім, якщо чимало львів’ян і підтримують святкування Різдва 25 грудня, то для багатьох ще важко усвідомити, а як буде із численними зимовими святами, починаючи від Дня святого Миколая, й до «Старого нового» року, Водохреща. Очевидно, що йдеться про зміщення усього циклу різдвяних свят рівно на 13 днів, тоді відзначення святого Миколая припаде на 6 грудня. А усі народні різдвяні традиції, пов'язані з різдвяним циклом, як колядки, вертепи, так само посунуться на неповних два тижні.