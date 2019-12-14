Епіфаній повідомив про юридичне припинення УПЦ КП та УАПЦ

На засіданні архієрейського собору Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив про юридичне припинення релігійних організацій «Київська патріархія УПЦ КП» та «Патріархія УАПЦ». Про це повідомив речник ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря.

14 грудня ПЦУ проводить розширений архієрейський собор з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена помісна Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія із на той час УПЦ Київського патріархату. 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор. Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

20 червня у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ рішення цього зібрання одразу ж назвали юридично нікчемним.

24 червня Православна церква України на Синоді позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Також Синод підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ КП.