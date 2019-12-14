Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 грудня 2019, Київ 14:52
Новини | Політика

Епіфаній повідомив про юридичне припинення УПЦ КП та УАПЦ

Глава Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Дивитись коментарі

На засіданні архієрейського собору Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив про юридичне припинення релігійних організацій «Київська патріархія УПЦ КП» та «Патріархія УАПЦ». Про це повідомив речник ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря.

14 грудня ПЦУ проводить розширений архієрейський собор з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.

Хрест на тлі прапора України біля собору Святої Софії в Києві, де проходив Об’єднавчий собор, на якому створили Православну церкву України. Київ, 15 грудня 2018 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Рік із Православною церквою України: становлення і здобутки ПЦУ

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена помісна Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія із на той час УПЦ Київського патріархату. 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор. Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

20 червня у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ рішення цього зібрання одразу ж назвали юридично нікчемним.

24 червня Православна церква України на Синоді позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Також Синод підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ КП.

Голова УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій (Березовський) у своїй резиденції в Києво-Печерській лаврі. А на стіні – портрет Московського патріарха Кирила, глави Російської православної церкви. Київ, 4 січня 2017 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

В УПЦ (МП) розірвали відносини з Олександрією в обхід Москви. Для чого це зроблено?

Малюнок художника Олексія Кустовського
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Коли святкуватимемо Різдво: вибір між Москвою і Європою?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG