Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив голодування

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ 10 грудня біля будівлі Кабінету міністрів України у Києві оголосив безстрокове голодування.

Як повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, архієпископ Климент вийшов із плакатом «Забезпечте права релігійної свободи українців в Криму» і заявив, що починає голодування.

«Я приїхав до Києва, мені вже нічого втрачати. Я офіційно заявляю: з цього дня я починаю безстрокове голодування. Доти, поки Кабінет міністрів України не вирішить питання захисту релігійних свобод на території Криму, гарантування безпеки духовенству кримської єпархії ПЦУ. Поки Кабінет міністрів своїми рішеннями не забезпечить збереження церковного майна, а це не тільки приміщення, а й ікони, які можна віднести сьогодні до сучасного сакрального мистецтва. Це історичні речі, які мають національно-культурну цінність», – сказав архієпископ Климент.

За його словами, він припинить голодування тільки після «виконання низки конкретних дій із боку української влади».

«Вимога: зустріч із прем’єр-міністром України, визначення терміну, коли питання, які протягом п’яти років ставилися перед Кабінетом міністрів, будуть вирішені. До цього часу я не припиню голодування. Якщо вони зроблять це протягом тижня – добре. Якщо ні, то з Києва мене вивезуть або в труні, або з постановою (Кабміну – ред.) я поїду в Крим», – додав він.

Під час оголошення голодування до архієпископа Климента ніхто з представників української влади не вийшов. Публічних коментарів прем’єр-міністра України Олексія Гончарука з цього приводу поки що немає.

Минулого тижня Климент повідомив, що написав заяву в російську поліцію про крадіжку церковного майна з Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі.

Голова Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній просив президента Володимира Зеленського, Кабінет міністрів і правоохоронні органи вжити заходів для припинення тиску на ПЦУ в Криму.

24 вересня 2019 року в управлінні російського Міністерства юстиції анексованого Криму втретє відмовили в реєстрації українського православної єпархії на півострові.

Арбітражний суд Центрального округу російської Калуги 14 листопада відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії Православної церкви України. Представники ПЦУ намагалися оскаржити рішення російського Міністерства майнових і земельних відносин анексованого Криму про розірвання договору оренди собору в центрі Сімферополя.

Чиновники пояснили вимогу до церкви залишити будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла в створену Православну церкву України.

Комітет ООН з прав людини двічі просив Росію не виселяти Кримську єпархію Православної церкви України з кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі.

Фактична влада Криму стверджує, що не отримувала рекомендацій ООН щодо храму ПЦУ в Сімферополі.