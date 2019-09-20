Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 Вересень 2019, Київ 15:37
Новини | Політика

Комітет ООН знову вимагає від Росії не виселяти ПЦУ з храму в окупованому Криму

Представники ПЦУ повинні звільнити приміщення собору до 23 вересня

Дивитись коментарі

Комітет ООН з прав людини знову вимагає від Росії не виселяти Православну церкву України з кафедрального собору Володимира та Ольги у Сімферополі. Про це 20 вересня повідомив юрист українського «Регіонального центру прав людини» Сергій Заєць.

«Комітет ООН з прав людини знову вимагає від Російської Федерації утриматися від виселення релігійної громади Православної церкви України з кафедрального собору Святих Рівноапостольних князя Володимира і Княгині Ольги в Сімферополі. У той час як на сесії ОБСЄ з людського виміру у Варшаві представники Росії розповідають, що в Криму все добре, у Сімферополі триває захоплення останнього храму», – написав Заєць.

Він зазначив, що представники ПЦУ повинні звільнити приміщення до 23 вересня.

У коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент сказав, що цей лист є «більш жорстким, ніж попередній».

19 вересня представник Православної церкви України, архієпископ Євстратій Зоря під час наради ОБСЄ у Варшаві закликав міжнародне співтовариство вплинути на Росію, щоб вона виконала свої зобов’язання і не чинила тиск на Кримську єпархію ПЦУ.

/**/ /**/ /**/ Собор Святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Звідси ніхто не піде». Кримська єпархія ПЦУ бореться за храм у Сімферополі

2 серпня в управлінні російського «Міністерства юстиції Криму» повторно відмовили в реєстрації української православної парафії на анексованому півострові.

19 серпня російська влада анексованого Криму віддала Римо-католицькій церкві землю в Сімферополі, виділену для кафедрального собору Кримської єпархії Православної церкви України, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG