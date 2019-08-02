В окупованому Криму повторно відмовили в реєстрації української православної парафії

В управлінні російського «Міністерства юстиції» окупованого Криму повторно відмовили в реєстрації української православної парафії. Про це 2 серпня розповів проєкту Радіо Свобода архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент.

«Ситуація критична. Вчора (1 серпня – ред.) подзвонили з Міністерства юстиції Криму і сказали, що в реєстрації української православної парафії знову відмовлено. Судячи з того, що зараз відбувається, вони зайняли позицію, що української церкви в жодному вигляді на території Криму бути не повинно», – сказав архієпископ Климент.

За його словами, точна причина відмови йому буде відома після отримання документів. При цьому архієпископ Климент зазначив, що поданий статут був аналогічним з тим, який був вже зареєстрований в Криму після російської анексії півострова.

«Статут, який ми подали, це статут однієї з релігійних організацій громад, яка була зареєстрована в 2014 році. Ми просили, щоб нам надали такий же, який був зареєстрований. І ми подали точно такий же. Єдина різниця, що зареєстрована релігійна громада має свій релігійний центр, а ми як громада без релігійного центру і лише як місцева релігійна організація», – говорить священнослужитель.

Архієпископ Климент додав, що продовжить домагатися реєстрації української православної парафії на півострові.

23 квітня архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент повідомив, що в Управлінні міністерства юстиції Росії по Криму запропонували виправити статут для реєстрації українського православного приходу на півострові.

П’ятий президент України Петро Порошенко 20 лютого на засіданні Генеральної асамблеї ООН розповів, що російська влада Криму зажадала від парафіян Кримської єпархії Православної церкви України залишити будівлю Кафедрального собору в Сімферополі.