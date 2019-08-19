Владика Климент: землю ПЦУ в Сімферополі віддали Римо-католицькій церкві

Російська влада анексованого Криму віддала Римокатолицькій церкві землю в Сімферополі, виділену для кафедрального собору Кримської єпархії Православної церкви України, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент 19 серпня.

За його словами, землю під будівництво виділили ще до анексії Криму.

«2012-2013 рік: рішенням сімферопольської міської ради нам було виділено земельну ділянку біля української гімназії по вулиці Київська в 0,5 гектари. Потім почався рух, щоб нам цю землю не давати, тому що фірма «Моноліт» зацікавилася цією ділянкою. На другому етапі вирішили, що ми відсунемося вглиб поля. Є державний акт про те, що ця земля перебуває в користуванні, в управлінні кримської єпархії», – розповів Климент.

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Після російськой анексії, пояснює священнослужитель, він намагався переформити цю землю за російським законодавством, але цього так і не вдалося зробити. Пізніше на цю землю почали претендувати у Римо-католицькій церкві.

«Римо-католицька громада, яка була зареєстрована при Україні, шукала земельну ділянку. І їм її не давали. Потім в 2014 році з Санкт-Петербургу приїздить громадянин Росії, ксьондз католицький. Він починає активно шукати землю під своє управління єпархії. Він знав, що ця земля належить православним. Їм були запропоновані три земельні ділянки. Вони зупинилися на цій земельній ділянці, яка раніше була виділена кримській єпархії під православний кафедральний собор. Римські католики зносять православного хреста і починають роботи з будівництва», – пояснює архіпискомп Климент.

Він додав, що намагався дізнатися в російської влади Криму, однак відповіді не отримав.

«На мої запити до Аксьонова (російського «глави Криму» Сергія – ред.) повдіомили, що міністерство майнових та земельних відносин Криму не знає, кому належить ця земля, і вона належить місту. А місто дало відповідь, що вони не скажуть, кому саме вони віддали земельну ділянку, тому що це суперечить російському законодавству. А я маю довести що ця земельна ділянка належить мені», – каже голова єпархії.

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Крим.Реалії звернулися по коментар до Католицької церкви в Криму, де отець Даниїл підтвердив, що вони дійсно планують будівництво на Київській вулиці.

«Наразі будівництво навіть не починалося. Земля міська, у нас там лише оренда. Ми плануємо побудувати кафедральний собор. Земля була отримала звичайною процедурою виділення землі релігійним організаціям. Ми отримали її ще давно», – сказав отець Даниїл, додавши, що не знає точно, яка ділянка належала Православній церкві України.

2 серпня в управлінні російського «Міністерства юстиції Криму» повторно відмовили в реєстрації української православної парафії на анексованому півострові.