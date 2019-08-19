У центрі Москви пройшли пікети за деокупацію Криму

У центрі російської столиці Москви, на Арбаті активісти російської ініціативної групи «Стратегія-18» провели низку одиничних пікетів за деокупацію Криму і з вимогою звільнення українських моряків, в’язнів зі «списку Сенцова», а також на підтримку кримських татар. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла учасниця ініціативи, російська активістка Віра Лаврешина.

«Не втрачаємо надії налагодити діалог з жителями столиці (Москви – ред.) про неминуче повернення Криму. Зрештою перестали кидатися з кулаками, дізнавшись від нас, що доведеться повертати Крим Україні, згідно із законом, і, що важливо, кримським татарам. Необхідна кримськотатарська автономія, щоб зберегти цей самобутній і мужній народ. Ми продовжуємо флешмоб за тяжкохворих Едема Бекірова, Павла Гриба, за звільнення українських моряків і в’язнів «списку Сенцова». Поки не доб’ємося своєї мети. Слава Україні! Ми віримо в перемогу», – заявила Лаврешина.

Вона зазначила, що після минулих масових протестів у Москві, увага правоохоронців до їхніх акцій була помірною.

Російські активісти із Санкт-Петербурга і Москви об’єдналися в безстрокову акцію під назвою «Стратегія-18» на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міст із метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українських моряка, захоплені Росією біля берегів Криму в листопаді минулого року.