У Кремлі не вважають політичною кризою протести в Москві

Президент Росії Володимир Путін «звертає увагу» на акції протесту в Москві, однак не вважає їх «нечуваними подіями», заявив 13 серпня речник Путіна Дмитро Пєсков.

Він вперше з початку протестів прокоментував масові акції з вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу і їх розгін поліцією.

За словами речника, Путін поки що не коментував протести, оскільки «в Росії щодня відбувається величезна кількість подій, які є питанням для уваги президента і не по кожній йому потрібно висловлювати свою точку зору».

Пєсков також заявив, що протести в Москві не є політичною кризою. За його словами, акції, подібні до нинішніх московських протестів, регулярно проходять в Європі.

У Кремлі вважають, що частина минулих в Москві акцій протесту були законними, а частину можна охарактеризувати як «спроби організації заворушень».

Відповідаючи на питання про застосування поліцією і Росгвардією сили до протестувальників, зокрема у випадку з Дариною Сосновською, яку при затриманні вдарили в живіт, Пєсков назвав неприпустимим «невідповідне застосування сили» співробітниками правоохоронних органів. При цьому він назвав виправданими жорсткі дії для, як він висловився, припинення заворушень, і додав, що оцінку діям поліції може дати тільки суд.

Коментуючи вибори в Московську міську думу, через недопуск на які незалежних кандидатів і виникли протести, Пєсков сказав, що «на всі резонансні питання навколо виборів будуть дані відповіді».

Акції протесту в Москві тривають уже місяць – як правило, по суботах. 27 липня і 3 серпня в центрі Москви пройшли неузгоджені акції, були затримані в цілому близько трьох тисяч людей. Події 27 липня влада Росії охарактеризувала як масові заворушення, у кримінальній справі заарештовані 14 людей. 10 серпня пройшов узгоджений мітинг, в ньому брали участь, за оцінками, близько 50 тисяч людей.