Росія: соратника Навального «забули» відвезти в спецприймальник

Директор Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального Іван Жданов увечері 11 серпня вийшов на свободу зі спецприймальника в Москві, відбувши 15 діб адміністративного арешту. При цьому, за рішенням Міщанського суду, йому, поки він перебував у спецприймальнику, був призначений ще один арешт – терміном на 10 діб.

Жданов очікував, що відразу після завершення терміну арешту його знову затримають і доставлять в інший спецприймальник. Але співробітники поліції до моменту звільнення за ним не приїхали. Жданов вийшов зі спецприймальника з довідкою про звільнення і поїхав додому. Про це він написав у фейсбуці 13 серпня, на третій день після звільнення.

«Я, звичайно, почекав біля воріт Люберецького спецприймальника, що мене повезуть до спецприймальника №2 відбувати арешт далі. Але їхати самому до спецприймальника, погодьтеся, було б по-дурному. Ніде ще не прописано, що люди повинні самі себе заарештовувати ... У мене є довідка про звільнення, я навіть формально нічого не порушив», – написав Жданов.

Соратник засновника ФБК Леонід Волков охарактеризував ситуацію зі Ждановим так: «за ним забули приїхати».

Жданов наголосив, що 13 серпня у нього два суди – про оскарження його 10-добового арешту (який він так і не почав відбувати) і про відмову в реєстрації його кандидатом в Московську міську думу, але він не планує на них іти.

Іван Жданов – один із незареєстрованих кандидатів у міську думу Москви, на підтримку яких вже місяць у столиці Росії проходять масові акції протесту, як узгоджені, так і неузгоджені.

29 липня суд заарештував Жданова на 15 діб, звинувативши в участі в неузгодженій акції, а 9 серпня суд дав Жданову ще 10 діб арешту за організацію неузгодженого заходу.

Кілька кандидатів залишаються під адміністративним арештом – це, зокрема, Ілля Яшин, Юлія Галяміна, Костянтин Янкаускас.