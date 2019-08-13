Протести в Росії: мерія Москви відмовилася погоджувати акцію 17 серпня

Мерія столиці Росії Москви не погодила ходу за допуск незалежних кандидатів до місцевих виборів, яку опозиціонери планували провести 17 серпня. Про це повідомив один із організаторів акції Андрій Морєв.

«Зараз мерія, щоб збити хвилю протесту, застосовує подвійні стандарти, намагається витіснити протест і по суті заборонити проведення узгоджених акцій», – написав Морєв у фейсбуці. За його словами, це помилка влади, і організатори акції надішлють мерії офіційне заперечення.

Заявку на ходу з очікуваною участю 30 тисяя людей муніципальні депутати Олена Філіна, Ілля Азар і Андрій Морєв подали 9 серпня. Раніше мерія Москви погодила на 17 серпня мітинг за чесні вибори, який організовують російські комуністи.

Акції опозиції в центрі Москви за допуск незалежних кандидатів до виборів тривають близько місяця. за цей час поліція затримала близько трьох тисяч учасників, більшість із яких ввідпустила. Після акції 27 липня Слідчий комітет порушив кримінальну справу про масові заворушення, за якою заарештовано 14 людей. Правозахисники і юристи відзначають, що нічого з того, що можна кваліфікувати як «масові заворушення», в Москві не відбувалося.

Мітинг опозиції на проспекті Академіка Сахарова 10 серпня став найбільшим за останні кілька років. За даними «Білого лічильника», на нього прийшли близько 50 тисяч людей. Серед вимог мітингу був допуск на вибори незалежних кандидатів, зміни виборчого законодавства, припинення переслідування затриманих у справ про «масові заворушення».