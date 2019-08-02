Росія: арештований соратник Навального оголосив голодування

У Росії директор Фонду боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального Іван Жданов, арештований через протести в Москві, оголосив голодування.

Жданов, один із опозиційних кандидатів на виборах до Московської міської думи, якому виборча комісія відмовила в реєстрації, 2 серпня заявив, що перестав їсти, протестуючи проти ув’язнення.

«У мене немає інших способів і можливостей висловити свою позицію. На сьогоднішній день я починаю голодування і відмовляюся від їжі. Я відмовляюся відповідати на запитання, я відмовляюся брати участь у цьому судовому засіданні», – сказав Жданов під час слухання його апеляції в суді.

Голова виборчої кампанії Жданова Борис Золотаревський розмістив у соціальних мережах заяву опозиціонера на судовому засіданні, де він також назвав «беззаконням» рішення російської влади про відмову зареєструвати його й інших опозиційних і незалежних кандидатів на муніципальні вибори 8 вересня. Жданов також засудив поліцію за репресивні заходи проти протестувальників.

29 липня суд у підмосковному місті Зеленоград засудив Жданова до 15 діб арешту після визнання його винним в участі в несанкціонованій акції 27 липня, яку поліція жорстоко розігнала.