У Росії затримали 10 людей за «масові заворушення» в Москві

У справі про масові заворушення в російській столиці Москві 27 липня затримані ще п’ятеро підозрюваних, повідомила державна інформагенція ТАСС. Таким чином, загальна кількість затриманих у цій справі сягнула 10.

«У понеділок (5 серпня – ред.) обиратиметься запобіжний захід щодо ще п’ятьох фігурантів справи про заворушення», – цитує ТАСС свого співрозмовника.

За даними Слідчого комітету Росії, слідчі мають докази причетності до злочинів понад 10 людей, «які брали найбільш активну участь в організації та проведенні масових заворушень в центрі столиці».

Акція 27 липня відбулася на заклик незареєстрованих кандидатів у депутати Московської міської думи від опозиції. Мерія Москви не погодила мітинг, і поліція його жорстко розігнала, затримавши понад 1300 людей.

Після мітингу Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про масові заворушення в Москві. Упродовж останніх двох днів поліція проводить обшуки в активістів, які брали участь в акції опозиції.