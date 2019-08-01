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01 Серпень 2019, Київ 16:16
Новини | Міжнародні

П’ять людей у Росії затримали за «масові заворушення» в Москві

Дії поліції в Москві під час акції протесту 27 липня

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Слідчий комітет Росії повідомив про затримання п’ятьох учасників акції 27 липня в Москві. Слідство має намір клопотати про їхній арешт у кримінальній справі про масові заворушення і застосування насильства щодо поліцейських на мітингу опозиції біля московської мерії.

За даними Слідчого комітету, слідчі мають докази причетності до злочинів понад 10 людей, «які брали найбільш активну участь в організації та проведенні масових заворушень в центрі столиці».

Акція 27 липня відбулася на заклик незареєстрованих кандидатів у депутати Московської міської думи від опозиції. Мерія Москви не погодила мітинг, і поліція його жорстко розігнала, затримавши понад 1300 людей.

Після мітингу Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про масові заворушення в Москві. Упродовж останніх двох днів поліція проводить обшуки в активістів, які брали участь в акції опозиції.

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