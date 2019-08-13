Росія: член Ради федерації, екскомандир ОМОНу засудив дії поліції на акціях в Москві

Член Ради федерації Росії від Іркутської області й колишній командир ОМОНу Бурятії В’ячеслав Мархаєв назвав неправомірними і професійно безграмотними дії поліції на акціях протесту за допуск незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу.

«Те, що стільки людей вийшли на вулиці, вже говорить про те, що просто немає іншої можливості бути почутими владою. І замість того, щоб вислухати претензії, організувати діалог, адміністрація ухвалила силове вирішення, у багатьох випадках надмірне. Страшно, що у громадян країни все менше можливостей для висловлення своєї думки», – написав Махраєв у своєму інстаграмі.

Акції російської опозиції в центрі Москви за допуск незалежних кандидатів до виборів у міську думу тривають вже місяць. Загалом за цей час поліція затримала близько трьох тисяч людей. Поліцейські побили десятки затриманих.

Після акції 27 липня Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про масові заворушення, за якою заарештовані 14 людей.

Акція опозиції на проспекті Академіка Сахарова в Москві 10 серпня стала найбільшою за останні кілька років. За деякими даними, на неї прийшли близько 50 тисяч людей.

Серед вимог мітингу був допуск на вибори незалежних кандидатів, зміни виборчого законодавства, припинення переслідування затриманих у справ про «масові заворушення».