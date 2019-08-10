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10 Серпень 2019, Київ 12:32
Новини | Міжнародні

У Москві відбудеться узгоджений із владою мітинг за чесні вибори

Затримання демонстранта в Москві, Росія, червень 2019 року

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Узгоджений із владою мітинг за чесні вибори відбудеться в столиці Росії Москві 10 серпня. Йому передували кілька маніфестацій за реєстрацію та допуск до виборів близько 30 незалежних кандидатів в Московської міської думи.

Дві попередні акції за допуск незалежних кандидатів до виборів, які відбулися 27 липня і 3 серпня, не були узгоджені з владою. На них були затримані в цілому близько 2,5 тисяч людей, щодо багатьох учасників протесту силовики вчинили насильницькі дії. Після акції 27 липня влада порушила кримінальні справи про «масові заворушення», обвинуваченими наразі є 14 людей.

Петицію з вимогою припинити переслідування демонстрантів, яку опублікувала «Новая газета», до четверга підписали понад 100 тисяч людей. Відкритий лист адресований голові Слідчого комітету Росії Олександрові Бастрикіну. Автори звернення переконані, що акція 27 липня не підпадає під визначення заворушень, оскільки на ній не було насильства щодо громадян і представників влади, пошкодження майна, підпалів і погромів.

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