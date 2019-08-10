В акції протесту в Москві беруть участь понад 47 тисяч людей (оновлюється)

В акції протесту в столиці Росії Москві беруть участь понад 47 тисяч людей, повідомляє спільнота «Білий лічильник», яка підраховує кількість учасників масових акцій.

За даними рахувальників, станом на 15:30 рамки металодетекторів на проспекті Сахарова пройшли 47 тисяч 200 людей. Як стверджують люди, яким вдалося потрапити на мітинг, силовики дуже повільно пропускають учасників акції через свої кордони.

Як інформує сайт «ОВД-Инфо», станом на 14:15 у трьох російських містах затримали 51 учасника акцій протесту, 39 із яких – у Санкт-Петербурзі (затримання також відбулися в Москві та Ростові-на-Дону).

У столиці Росії Москві відбувається узгоджена з владою акція «Відпускай і допускай». Це четверта за останній місяць демонстрація з вимогою допустити близько 30 незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи. Цього разу протестувальники також вимагають відпустити з місць несвободи учасників несанкціонованих демонстрацій 27 липня і 3 серпня.

Уперше на таку акцію прийшли популярні серед молоді публічні особи. Зокрема, зі сцени мітингу співав відомий російський репер Face, перед демонстрантами виступив стендап-комік Данило Поперечний.

Схожі акції відбуваються і в інших регіонах Росії.