Росія: після дозволеної акції в Москві затримані понад дві сотні людей

У столиці Росії Москві в час дозволеного владою опозиційного мітингу і головно під час спроби демонстрантів після його завершення дістатися до будівлі адміністрації президента силовики затримали принаймні 229 осіб, повідомляє російський незалежний правозахисний медіапроєкт «ОВД-Інфо» станом на 22-у годину 30 хвилин місцевого часу, що нині збігається з київським.

Загалом, за цими даними, на той час було відомо про затримання в Росії 325 людей, із урахуванням 81 затриманого у другому місті країни Санкт-Петербурзі, а також у Ростові-на-Дону і Брянську.

У Москві й інших містах відбулася акція «За чесні вибори» на знак протесту проти недопущення опозиційних кандидатів до участі у виборах Московської міської думи (міськради) і проти схожих історій в інших містах, а також проти переслідувань учасників попередніх таких акцій. У столиці вона була узгоджена як мітинг, в інших містах, зокрема в Санкт-Петербурзі, йшлося про серії поодиноких пікетів. Вони, за російським законодавством, є єдиною формою протесту, що не потребує узгодження з владою, але на практиці силовики часто оголошують пікетників демонстрантами і затримують.

На мітингу в Москві ухвалили резолюцію з вимогами до влади – зокрема, відпустити всіх арештованих за звинуваченням у «масових заворушеннях» під час попередніх акцій, припинити кримінальні справи щодо них, допустити до виборів усіх незалежних кандидатів до Московської міської думи і відправити у відставку голову Московської міської виборчої комісії.

Як заявили в головному управлінні російського Міністерства внутрішніх справ у Москві, під час «неузгодженої акції» (тобто спроби походу до президентської адміністрації) за «різноманітні порушення» затримані 136 осіб. Але, за повідомленнями, були затримані й раніше, під час узгодженої акції.

Московська поліція також заявила, що «на піку публічного заходу» в ньому станом на 15.37 узяли участь «близько 20 тисяч осіб», а потім почався «відтік учасників».

Тим часом незалежна моніторингова група «Білий лічильник» повідомила, що тільки через офіційні входи на територію, відведену для мітингу, станом на 16.30 пройшли 49 900 людей, після чого підрахунок припинили, а з урахуванням неврахованих проходів загальне число учасників можна оцінити в 50–60 тисяч людей.

Таким чином, заявили у групі, нинішній московський мітинг став наймасовішою опозиційною акцією від грудня 2011 року.

Під час попередніх двох таких акцій у Москві, що не були узгоджені, 27 липня і 3 серпня, поліція розганяла демонстрантів із застосуванням сили й побиття і затримала загалом понад 2 300 осіб.