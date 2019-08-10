Акції протесту в Росії: Любов Соболь затримали в Москві, є затримані в Петербурзі

У Росії на акціях протесту проти політичних репресій 10 серпня відбулися перші затримання. У прямій трансляції, яку веде телеканал «Настоящее время», можна було побачити, як силовики затримували одного із зареєстрованих кандидатів у муніципальні депутати. Про затримання щонайменше чотирьох людей повідомляє кореспондент радіо «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурзі Арсеній Веснін.

Опозиційна активістка Любов Соболь, якій виборчком відмовив у реєстрації на виборах до Московської міської думи, повідомила в твітері, що на мітингу в російській столиці вона не з’явиться.

«Обшук у Центрі збору підписів. На мітинг я не доїду. Але ви знаєте, що робити і без мене. Пишаюся всіма, хто сьогодні вийде. Росія буде вільною! Допускай!» – написала Соболь.

У столиці Росії Москві відбувається узгоджена з владою акція «Відпускай і допускай». Це четверта за останній місяць демонстрація з вимогою допустити близько 30 незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи. Цього разу протестувальники також вимагають відпустити з місць несвободи учасників несанкціонованих демонстрацій 27 липня і 3 серпня.

Схожі акції відбуваються і в інших регіонах Росії.