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10 Серпень 2019, Київ 18:45
Відео

Мітинг у Москві. Oxxxymiron та «Кровосток» приєднались до протестувальників – відео

Мітинг у Москві. Oxxxymiron та «Кровосток» приєднались до протестувальників – відео
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Сьогодні, 10 серпня, у столиці Росії Москві відбувається узгоджений з владою мітинг «Відпускай і допускай» на проспекті Сахарова. Це четверта за останній місяць демонстрація з вимогою допустити близько 30 незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи. Цього разу протестувальники також вимагають відпустити з місць несвободи учасників несанкціонованих демонстрацій 27 липня і 3 серпня цього року. В акції протесту беруть участь понад 47 тисяч людей, повідомляє спільнота «Білий лічильник», яка підраховує кількість учасників масових акцій. (Відео Reuters).

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