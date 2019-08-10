Сьогодні, 10 серпня, у столиці Росії Москві відбувається узгоджений з владою мітинг «Відпускай і допускай» на проспекті Сахарова. Це четверта за останній місяць демонстрація з вимогою допустити близько 30 незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи. Цього разу протестувальники також вимагають відпустити з місць несвободи учасників несанкціонованих демонстрацій 27 липня і 3 серпня цього року. В акції протесту беруть участь понад 47 тисяч людей, повідомляє спільнота «Білий лічильник», яка підраховує кількість учасників масових акцій. (Відео Reuters).